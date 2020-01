Filipine - Peste 162.000 de locuitori, evacuaţi în urma erupţiei vulcanului Taal Peste 162.000 de persoane si-au parasit locuintele din apropierea vulcanului filipinez Taal, care a intrat in activitate weekendul trecut, in conditiile in care specialistii au avertizat sambata ca exista in continuare amenintarea unei eruptii de mare amploare in pofida unei aparente acalmii la suprafata, relateaza dpa. Numarul persoanelor evacuate a crescut dupa ce politia si-a intensificat actiunile de patrulare pentru a goli orasele aflate in pericol pe o raza de 14 kilometri in jurul vulcanului Taal, in provincia Batangas, situata la 66 de km sud de Manila. Institutul de Vulcanologie si Seismologie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

