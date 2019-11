Filipine - Patru morţi în urma inundaţiilor şi alunecărilor de teren provocate de taifunul Nakri Patru persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de taifunul Nakri in nordul Filipinelor, a informat sambata Agentia nationala pentru asistenta in caz de dezastre, citata de DPA.



Peste 21.000 de persoane au fost stramutate in urma furtunii, care si-a mentinut intensitatea cat timp s-a abatut asupra arhipelagului.



Cea mai afectata a fost provincia nordica Cagayan, de unde provin majoritatea sinistratilor, a informat Agentia citata.



Printre victime se numara un baiat de 10 ani si un barbat de 32 de ani, care s-au inecat in incidente… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de taifunul Nakri in nordul Filipinelor, a informat sambata Agentia nationala pentru asistenta in caz de dezastre, citata de DPA, citata de AGERPRES. Peste 21.000 de persoane au fost stramutate in urma furtunii,…

- Cele doua seisme produse saptamana aceasta la interval de doua zile in insula Mindanao, din sudul Filipinelor, au provocat moartea a 21 de persoane, potrivit bilantului difuzat duminica de autoritati, relateaza AFP. Mai multi localnici, care si-au pierdut casele, au ridicat corturi de-a…

- O persoana si-a pierdut viata si doua sunt date disparute in urma alunecarilor de teren provocate vineri de ploile abundente care s-au abatut asupra Japoniei, la numai doua saptamani de la trecerea devastatoare a taifunului Hagibis, relateaza AFP. O femeie din 40 de ani a fost transportata…

- Taifunul Hagibis, care a traversat centrul si estul Japoniei in noaptea de sambata spre duminica, insotit de ploi torentiale considerate de o intensitate "fara precedent" de meteorologii niponi, a provocat inundatii si alunecari de teren in urma carora cel putin 19 persoane si-au pierdut viata, 140…

- Taifunul Hagibis, unul dintre cele mai puternice care au lovit vreodata Japonia, s-a soldat cu moartea a 11 persoane si disparitia altor 12, iar soldatii japonezi au fost mobilizati pentru a ajuta victimele inundatiilor, informeaza AFP, potrivit news.ro.Case distruse, alunecari de teren. furtuna…

- Noua persoane si-au pierdut viata, iar 35 sunt disparute dupa o serie de alunecari de teren survenite intr-o regiune muntoasa din sud-vestul Chinei, au informat joi autoritatile locale, citate de AFP potrivit Agerpres. Printre victime, un pompier in varsta de 33 de ani a murit in momentul in care…

- Peste 270 de persoane au murit luna aceasta in India in urma inundațiilor și alunecarilor de teren, in timp ce peste un milion de oameni au fost evacuați, iar mii de case au fost inundate in șase state, au anunțat miercuri autoritațile, dupa doua saptamani de ploi musonice, potrivit Reuters, scrie…

- Bilantul in urma ploilor musonice si alunecarilor de teren care au afectat in ultimele zile India a crescut la 190 de decese, au anuntat luni autoritatile citate de DPA. Peste 1,4 milioane de persoane au fost afectate de ploile torentiale musonice incepand de saptamana trecuta, statele Kerala si Karnataka…