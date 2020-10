Filipine ordonă evacuarea a mii de persoane în aşteptarea celui mai puternic taifun din 2020 Autoritatile din Filipine au ordonat sambata evacuarea a mii de persoane din sudul insulei Luzon inainte ca taifunul Goni de categoria 5, cel mai puternic din acest an din lume, sa loveasca tara din sud-estul Asiei, relateaza Reuters. Taifunul Goni, insotit de vanturi care ating 215 km/h si rafale de pana la 265 km/h, va atinge uscatul duminica in Filipine, fiind cel mai puternic taifun care va lovi tara dupa taifunul Haiyan care a provocat moartea a peste 6.300 de persoane in 2014. Mii de persoane au inceput sa fie evacuate in zonele de coasta si din comunitatile unde exista riscuri de alunecari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

