Filipine, în stare de alertă după erupţia vulcanului Taal, care a obligat evacuarea a 30.000 de persoane Autoritatile filipineze mentin starea de alerta in eventualitatea unei eruptii explozive a vulcanului Taal, care arunca in aer lava si coloane de fum, determinand evacuarea a peste 30.000 de persoane, relateaza marti EFE.



In ultimele 24 de ore vulcanul s-a aflat in eruptie constanta, expulzand lava la peste 500 de metri inaltime si coloane de fum pe o distanta de 2 kilometri, noteaza Institutul de Vulcanologie si Seismologie din Filipine (PHIVOLCS) in ultimul sau buletin.



Institutul, care duminica a ridicat nivelul de alerta la patru pe o scara cu cinci grade, a precizat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

