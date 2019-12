Filipine - Evacuări înainte de sosirea taifunului Kammuri Autoritatile din Filipine au inceput duminica procesul de evacuare a mai multor mii de persoane aflate in calea puternicului taifun Kammuri, format in Oceanul Pacific, transmite AFP. Taifunul Kammuri, insotit de viteze ale vantului de 140 de kilometri la ora si de rafale de pana la 170 de kilometri la ora, a atins inca de sambata Filipinele, insa este asteptat sa loveasca cu maximum de forta arhipelagul luni seara sau marti dimineata. Majoritatea persoanelor evacuate traiesc in zonele joase, de coasta, ce sunt in mod deosebit vulnerabile la inundatiile si alunecarile de teren ce pot fi provocate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

