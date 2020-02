Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si-a aparat luni decizia de ucidere a generalului iranian Qassem Soleimani, argumentand ca acesta reprezenta un risc iminent pentru Statele Unite, dar si ca riscul ”nu prea conteaza”, avand in vedere istoria liderului militar, relateaza Reuters.Citește și:…

- Statele Unite nu intentioneaza sa discute cu autoritatile irakiene despre o "retragere a trupelor" americane, in ciuda cererii premierului irakian Adel Abdul Mahdi, a transmis vineri Departamentul de Stat american, potrivit AFP. "In acest stadiu, orice delegatie care s-ar deplasa in Irak ar fi insarcinata…

- Prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi i-a declarat luni ambasadorului american la Bagdad, Matthew Tueller, ca cele doua state ar trebui sa colaboreze pentru implementarea rezolutiei parlamentului irakian prin care se cere incetarea prezentei trupelor straine in tara, transmite Reuters, potrivit…

- Coreea de Sud și Statele Unite nu au reușit sa ajunga miercuri la un acord privind finanțarea de catre Seul a celor 28.500 de militari americani aflați pe teritoriul Coreei de Sud, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Sedinta de Guvern- Declarațiile lui…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca SUA au ajuns la un acord comercial cu China, astfel ca Washingtonul va renunta sa mai introduca tarife vamale suplimentare, care incepand de duminica urmau sa vizeze produsele chineze, informeaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.In schimb, Beijingul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca Statele Unite ”fac eforturile finale” pentru a ajunge la un acord comercial cu China, dar ca Washingtonul este alaturi de protestatarii din Hong Kong, unde doreste sa fie democratie, relateaza Reuters, citata de NEWS.ro.La un eveniment…

- Presedintele american Donald Trump a cerut Japoniei sa isi creasca de patru ori platile pentru trupele americane stationate pe teritoriul sau, relateaza publicatia Foreign Policy, care citeaza fosti si actuali oficiali americani ramasi sub protectia anonimatului, in contextul in care Washingtonul…

- Retragerea trupelor americane aflate în nord-vestul Siriei, în apropierea graniței cu Turcia, va dura înca o saptamâna, a anunțat secretarul american al Apararii, Mark Esper, scrie Mediafax, citând Reuters. Esper a declarat anterior ca retragerea trupelor este parțial…