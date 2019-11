Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata un numar de 517.928 fermieri, cu o suma totala in valoare de 715.413.116 euro, din 16 octombrie pana in prezent, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Din total, 561.958.064 de euro provin din Fondul European de Garantare…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, pana pe 20 octombrie 2019, au fost platiti 389.546 fermieri, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2019, suma autorizata la plata fiind in valoare de 439.581.738 euro. "Reamintim ca in conformitate cu…

- Doi oameni de afaceri apropiati ai avocatul personal al presedintelui american, Rudolph Giuliani, au fost arestati pentru donatii ilegale facute in campania electorala a republicanului Donald Trump, potrivit CNN. Igor Fruman și Lev Parnas au fost reținuți miercuri pe Aeroportul Internațional Dulles…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza beneficiarii care au depus Cererea unica de plata aferenta Campaniei 2019 ca, in data de 17 septembrie 20919, a fost aprobata Decizia de punere in aplicare a Comisiei nr. 6536 prin care mai multe state membre ale Uniunii, inclusiv Romania,…

- Robert Mugabe, primul președinte din Zimbabwe dupa obținerea independenței țarii, a murit la vârsta de 95 de ani, a anunțat familia acestuia, transmit BBC și Reuters. Potrivit anunțului facut de familie, Mugabe a murit dupa o lupta cu probleme de sanatate. Robert Mugabe a murit…

- Horațiu Florea, coordonatorul filialei Alba a partidului PRO Romania a declarat faptul ca formațiunea din care face parte și-a dat acordul pentru suținerea lui Mircea Diaconu la funcția de Președinte al țarii. “Pot sa confirm faptul ca PRO Romania a decis sa il sprijine pe Mircea Diaconu in cursa prezidențiala.…

- Fostul presedinte PSD, Liviu Dragnea, momentan aflat in Penitenciarul Rahova, a contestat alegerea Vioricai Dancila in functia de presedinte al Partidului Social Democrat si a lui Mihai Fifor in functia de secretar general. Tribunalul Bucuresti a admis contestatia. The post O noua bomba in PSD! Din…

