Filipine: Cel puţin 28 de morţi în urma taifunului Phanfone Numarul persoanelor decedate in Filipine in timpul trecerii taifunului Phanfone in ziua de Craciun a ajuns la 28, potrivit celui mai recent bilant anuntat vineri de autoritatile locale, care au precizat ca cifra ar putea creste, informeaza AFP.



Insotita de rafale de 200 km/h, furtuna tropicala a traversat de la est la vest insulele din centrul arhipelagului, inclusiv unele regiuni turistice.



Autoritatile au raportat vineri decesul a 28 de persoane, dupa ce bilantul anterior indica 16 morti. Informatiile au circulat cu greutate din cele mai indepartate insule, unele dintre

Sursa articol: agerpres.ro

