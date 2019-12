Filipine: Cel puţin 16 morţi în urma trecerii taifunului Phanfone în ziua de Crăciun Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata in Filipine in timpul trecerii taifunului Phanfone in ziua de Craciun, potrivit primelor informatii obtinute joi de la autoritatile locale, transmite AFP. Autoritatea nationala pentru gestionarea dezastrelor naturale a informat despre acest prim bilant care priveste centrul arhipelagului. Taifunul care a lovit marti seara zona de coasta din centrul tarii a provocat daune importante, distrugand case si inundand sate. In aceasta tara majoritar catolica, zeci de mii de oameni au fost nevoiti sa isi petreaca Ajunul si ziua de Craciun in adaposturi sau departe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul autor al atacului armat din centrul Moscovei a fost eliminat, a anuntat joi seara Serviciul Federal rus de Securitate (FSB)."Un individ inarmat a deschis focul pe strada Bolsaia Lubianka. Mai multe persoane au fost ranite", a transmis FSB. Citește și: Biserica a declarat…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata saptamana aceasta in Filipine in timpul trecerii taifunului Kammuri, potrivit unui nou bilant anuntat joi de autoritatile din arhipelag si citat de AFP. Violenta furtuna tropicala, care a maturat nordul tarii de luni seara pana miercuri, a distrus…

- Taifunul Kammuri a lasat in urma sa cel putin 17 morti si circa jumatate de milion de persoane stramutate in Filipine, au declarat miercuri autoritatile locale, citate de DPA. Peste 6.500 de case si un aeroport au fost deteriorate de vanturile puternice care au insotit taifunul, in timp ce unele case…

- Bilantul taifunului Hagibis, care a lovit Japonia la sfarșitul saptamanii trecute, continua sa creasca. Presa nipona a centralizat toate informatiile furnizate de autoritatile locale si a calculat ca pana acum sunt 36 de morți și 16 disparuți.

- Peste 100.000 de salvatori depun eforturi pentru a ajunge la oamenii care au ramas blocati dupa ce ploile torentiale au dus la alunecari de teren si la revarsarea raurilor. Guvernul a anuntat un bilant de 14 morti si 11 disparuti, insa presa japoneza scrie ca au murit cel putin 26 de persoane si ca…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata, potrivit mass-mediei japoneze, in urma trecerii devastatoare a taifunului Hagibis, in timp ce 110.000 de membri ai echipelor de salvare se pregateau duminica sa ajute oamenii blocati in urma inundatiilor, relateaza AFP. Locuinte inundate, alunecari…

- Mitag, cel de-al 18-lea taifun din acest an, a adus ploi abundente in sudul tarii. Potrivit Ministerului de Interne sud-coreean, sase persoane au murit si patru au fost ranite. Unele dintre victime au fost gasite sub structuri prabusite, iar altele inecate, a precizat ministerul. Peste 100 de case…

- Cel putin 12 persoane au fost ranite dupa ce taifunul Mitag a lovit Taiwanul luni seara si marti dimineata inainte de a se deplasa spre nord catre Coreea de Sud, au informat oficiali locali, citati de DPA. Potrivit Centrului pentru Operatiuni de Urgenta (CEOC), cei mai multi dintre acestia au fost…