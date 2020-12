Filipine, cea mai dependentă ţară de social media Filipine este cea mai dependenta tara din lume de social media, in timp ce Japonia se situeaza la polul opus, desi prezinta a doua cea mai mare speranta de viata analizata. In total, 82% dintre persoanele chestionate din intreaga lume au recunoscut ca petrec prea mult timp pe retelele de socializare, potrivit unui studiu realizat de experti OnBuy.com in 45 de tari. Filipinezii, cu o speranta medie de viata de 72 de ani, petrec aproximativ 4.252 de zile - echivalentul a 102.054 de ore - pe retelele de socializare in timpul vietii. Pe locul al doilea se afla Columbia, a carei populatie are o durata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

