Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul deceselor cauzate de cele mai grave inundatii din ultimii ani si de alunecarile de teren provocate de taifunul Vamco in Filipine a crescut la 67, au anuntat duminica reprezentantii serviciilor de urgenta, relateaza DPA.

- Bilantul deceselor cauzate de cele mai grave inundatii din ultimii ani si de alunecarile de teren provocate de taifunul Vamco in Filipine a crescut la 67, au anuntat duminica reprezentantii serviciilor de urgenta, relateaza DPA.

- Bilantul victimelor provocate de taifunul Vamco la trecerea sa prin nordul arhipelagului Filipine a crescut la 48, alte 9 persoane fiind gasite decedate dupa inundatiile si alunecarile de teren care au avut loc in provincia Cagayan, relateaza sambata EFE potrivit Agerpres. Desi taifunul a parasit…

- Bilantul victimelor provocate de taifunul Vamco la trecerea sa prin nordul arhipelagului Filipine a crescut la 48, alte 9 persoane fiind gasite decedate dupa inundatiile si alunecarile de teren care au avut loc in provincia Cagayan, relateaza sambata EFE. Desi taifunul a parasit arhipelagul vineri de…

- Taifunul Vamco a parasit Filipine vineri, lasand in urma sa cel putin 14 morti si 14 disparuti dupa ce a declansat in capitala Manila cele mai grave inundatii din ultimii ani, au informat oficialii locali, potrivit DPA. Peste un milion de persoane au ramas fara curent electric in insula…

- Uraganul Eta a lasat in urma sa cel putin 150 de morti si disparuti in Guatemala, cel mai grav bilant din America Centrala, inainte de a se intoarce in Marea Caraibilor unde, dupa ce a scazut in intensitate pana la nivel de depresiune tropicala, se va intensifica, amenintand Cuba, Jamaica si Florida,…

- Cel puțin 10 oameni au murit, iar mai multe persoane sunt date disparute dupa ce taifunul Goni, a lovit cu putere insulele Filipine, inclusiv capitala Manila. Bilantul victimelor ar putea fi insa mult mai mare.

- Vietnamul se pregateste de evacuarea a circa 1,3 milioane de locuitori, ca masura de precautie luata inaintea sosirii taifunului Molave care a lovit in cursul noptii Filipine, unde cel putin 12 pescari au fost dati disparuti si au fost inregistrate inundatii si alunecari de teren, relateaza luni…