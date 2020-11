Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul deceselor in urma puternicului seism care a zguduit vineri orasul Izmir din vestul Turciei a urcat la 51, a precizat duminica vicepresedintele turc Fuat Oktay, potrivit DPA. Alte doua persoane care si-au pierdut viata in urma cutremurului in insula greceasca Samos nu au fost incluse in statisticile…

- 27 de morți și peste 800 de raniți. Este cel mai recent bilanț al cutremurului care a zguduit ieri Turcia și Grecia. La Izmir, al treilea oraș ca marime al Turciei, echipele de intervenție cauta și acum supraviețuitori printre ruinele celor 20 de cladiri prabușite.

- Bilanțul cazurilor de coronavirus la nivel mondial a depașit 40 de milioane, potrivit Reuters, iar statele din emisfera nordica se confrunta cu un al doilea val al pandemiei in contextul apropierii iernii. Bilanțul transmis de agenția Reuters se bazeaza pe raportarea oficiala a fiecarei țari. Experții…

- Conform autoritaților, pana astazi, 5.048 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 04.10.2020 (10:00) – 05.10.2020 (10:00) au fost raportate 45 de decese (27 barbați și 18 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Bihor, Bistrița-Nasaud,…

- Infectarile cu coronavirus au condus la mii de decese in plus in Olanda fata de numarul oficial raportat, potrivit datelor oferite joi de Agentia de statistica olandeza, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Cel putin 10.000 de persoane din tara cu 17 milioane de locuitori ar fi murit din cauza COVID-19…

- Romania inregistreaza de la inceputul pandemiei 85.833 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 37.388 de pacienți au fost declarați vindecați și 10.618 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. Bilantul deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns…

- Conform autoritaților, pana astazi, 3.309 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 23.08.2020 (10:00) – 24.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 37 de decese (18 barbați și 19 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Arad,…

- Bilantul deceselor in urma unei alunecari de teren produse in statul Kerala, din sudul Indiei, a crescut duminica la 42 dupa recuperarea altor trupuri neinsufletite din stratul de noroi si moloz care a ingropat zona de locuinte muncitoresti de pe o plantatie de ceai, a precizat un oficial local, potrivit…