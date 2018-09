Filipine: Aproape 100 de mineri îngropaţi la Itogon după trecerea taifunului Mangkhut Autoritatile filipineze au reluat luni operatiunile de cautare si salvare a aproximativ o suta de persoane blocate intr-o mina din Itogon, in nordul tarii, care a fost acoperita de pamant dupa trecerea sambata a taifunului Mangkhut, relateaza EFE. Victorio Palangdan, primarul din Itogon, a confirmat luni mass-media moartea a 34 de mineri, dar se crede ca in interior ar putea fi blocate intre 40 si 60 de persoane, astfel incat numarul victimelor ar putea fi mult mai mare. Inundatiile si alunecarile de teren provocate de cel mai puternic taifun al anului au ingropat mina si patru baraci in care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai puternica furtuna din acest an, taifunul Mangkhut și-a continuat drumul in Asia de Sud-Est, ajungand duminica dupa-amiaza in China, unde doua persoane au murit, dupa ce a lovit Hong Kong-ul și a ucis zeci de persoane in Filipine, numarul acestora fiind de cel putin 54, transmite CNN, citat de…

- Cel mai puternica furtuna din acest an, taifunul Mangkhut si-a continuat drumul in Asia de Sud-Est, ajungand duminica dupa-amiaza in China, unde doua persoane au murit, dupa ce a lovit Hong Kong-ul si a ucis zeci de persoane in Filipine, numarul acestora fiind de cel putin 54, transmite CNN.

- Cea mai mare parte a victimelor - 24 de persoane - si-au pierdut viata in alunecarile de teren care au avut loc in Cordillera, o regiune din nordul tarii, potrivit lui Francis Tolentino, consilier prezidential insarcinat cu masurile guvernamentale de ajutorare. Printre victime s-au aflat familii care…

- Filipine evacuzeaza zeci de mii de oameni in așteptarea super-taifunului Mangkhut. Autoritațile au mobilizat soldați și provizii, estimand ca peste patru milioane de oameni din nordul țarii vor fi afectați.

- Inundațiile care au lovit statul indian Kerala din sudul Indiei in ultimele zile au provocat decesul a 445 de persoane. Bilanțul a crescut dupa ce autoritațile au descoperit duminica dimineața 28 de trupuri in urma retragerii apelor, scrie Agerpres citand AFP. Un milion de persoane au fost evacuate…

- Mii de locuitori au fost evacuati, iar accesul pe numeroase cai rutiere si feroviare a fost blocat in urma inundatiilor cauzate de ploile torentiale si a furtunilor care fac ravagii in China, informeaza...

- Mii de locuitori au fost evacuati, iar accesul pe numeroase cai rutiere si feroviare a fost blocat in urma inundatiilor cauzate de ploile torentiale si a furtunilor care fac ravagii in China, informeaza sambata Xinhua si Reuters. 241 de rauri din 24 de provincii au provocat inundatii in ultimele zile,…

- Precipitatiile abundente si inundatiile provocate de acestea incepand de sambata au afectat aproximativ 185.000 de persoane din provincia Yunnan, aflata in sud-vestul Chinei, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de Xinhua. Pana miercuri la ora locala 11.00, intemperiile au facut cele mai…