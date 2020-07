Filipine a permis cetățenilor Moldovei să viziteze țara Autoritațile filipineze au permis cetațenilor straini sa intre in țara incepind cu 1 august, cu o viza valabila pe termen lung, potrivit publicației Inquirer, cu referire la purtatorul de cuvint al președintelui țarii. Anumite cerințe privind intrarea turiștilor straini in țara au fost stabilite de grupul de lucru interdepartamental pentru combaterea focarelor de boli infecțioase, a declarat pu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

