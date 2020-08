​Filipine a intrat în recesiune, prima după 29 de ani Economia filipineza s-a contractat peste așteptari în trimestrul al doilea, cazând în recesiune pentru prima data în ultimii 29 de ani,pe fondul blocajelor instituite de coronavirus, scrie Reuters. Economia națiunii din sud-estul Asiei a scazut cu 16,5% în aprilie-iunie fața de aceeași perioada a anului trecut - cea mai mare scadere a PIB din 1981 încoace, a declarat joi institutul local de statistica. Previziunile indicau o scadere de 9%, dar contracția a fost mai severa decât se așteptau economiștii.

