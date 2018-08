Stiri pe aceeasi tema

- Decebal Isachi, primarul orasului sucevean Dolhasca, a anuntat faptul va aloca suma de 80.000 de lei destinata organizarii „Zilelor orasului” pentru repararea drumurilor si a podetelor afectate de inundatii.

- Autoritatile locale din Rovinari anunta ca vor lua masuri dupa ce Grigore Dragomir, in varsta de 57 de ani, a murit in fata Spitalului Orasenesc din localitate. Primarul Robert Filip critica lipsa de reactie a cadrelor medicale &ici...

- Edilul orasului Rovinari, Robert Filip, si-a propus sa organizeze un protest amplu, in cazul in care guvernul va decide in perioada urmatoare sa redeschida depozitul de carbune de la Cariera Rosia, din vecinatatea localitatii. De aproape zece ani, Societatea Nationala ...

- Printesa Ayako devine a doua membra a familiei imperiale a Japoniei care anunta ca se va casatori cu un barbat care nu este de vita nobila, ceea ce o va face sa renunte la statutul ei regal, scrie CNN, potrivit ziaruldeiasi.ro.

- La doua zile dupa anunțul facut de ministrul Transporturilor, Lucian Șova, la Sinaia, in cadru oficial, in fața deputaților din comisia de specialitate, Banca Mondiala precizeaza ca nu a fost informata cu privire la aceasta intenție a autoritaților romane.

- Cea mai mare companie aeriana romaneasca, membra cu drepturi depline IATA (International Air Transport Association), a transportat in cei 13 ani de existența circa 21 de milioane de pasageri. In prezent, Blue Air a intrat intr-un proces de consolidare și, incepand e anul trecut, a demarat un program…

- Autoritațile din Rovinari au inceput sa igienizeze pe banii comunitatii locale subsolurile blocurilor din oras. Doar opt primarii din tara au avut astfel de initiative si Curtea de Conturi a avut obiectii doar la o singura primarie, dar sunt rezolvabile. Cu toate ca subsolurile inundate apartin asociatiilor…

- Facebook Inc. a anuntat vineri ca a decis sa renunte la functia "Trending" ("Tendinte"), ce semnaleaza cele mai populare si mai comentate actualitati mondiale pe aceasta retea de socializare, in contextul in care compania americana doreste sa se asigure ca utilizatorii vor putea de acum inainte sa…