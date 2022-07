Dupa ce a fost admis la Medicina, și-a retras documentele de studiu și s-a orientat catre o facultate care sa ii permita și sa se angajeze. A considerat ca astfel se cuvine sa rasplateasca eforturile mamei sale, care l-a crescut singura. Aceasta „declarație de independența”, dublata de tenacitate și efort l-a purtat in experiențe profesionale dificile dar și entuziasmante, care au insemnat chiar și o munca de pionierat pentru Romania. Are 34 de ani, poarta cerul in priviri, se joaca cu Luna și privește cu responsabilitate spre momentul cand iși va cladi o familie. Este Filip Andrei Bulau, Director…