Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Democrat din Moldova Pavel Filip spune ca fractiunea parlamentara a PDM a fost formata de o alta persoana, iar deputatii care se regasesc in prezent in Parlament au viziuni diferite si au existat anumite tentative de control asupra fractiunii.

- Partidul Acțiune și Solidaritate a sugerat Partidului Democrat ca e gata de discuții pentru a crea împreuna o coaliție de guvernare. „Suntem gata de o alianța și cu dracu, doar sa scapam de Dodon”, a declarat deputatul PAS, Mihai Popșoi la emisiunea Ora Expertizei de la JurnalTV.…

- Criticile și discuțiile din jurul Curții Constituționale (CC) din ultimele saptamini se datoreaza faptului ca actualii judecatori constituționali au fost instaurați prin vot politic in vara anului 2019 de catre coaliția de guvernare PSRM – Blocul ACUM. Declarația a fost facuta de catre liderul Partidului…

- Criticile si discutiile din jurul Curtii Constitutionale (CC) din ultimele saptamani se datoreaza faptului ca actualii judecatori constitutionali au fost instaurati prin vot politic in vara anului 2019 de catre coalitia de guvernare PSRM – Blocul ACUM. Declaratia a fost facuta de catre liderul Partidului…

- Dupa ce si-a exprimat ingrijorari si a facut mai multe avertizari in legatura cu acordul de credit rusesc pentru tara noastra, Partidul Actiune si Solidaritate invita conducerea sau toata fracțiunea Partidului Democrat la discutii.

- „Analist politic: Exista destule motive pentru ca Maia Sandu și Andrei Nastase sa se certe”, așa suna o jenanta tentativa a unui „analist” sa bage zâzanie între liderii blocului ACUM. Neînțelegerile dintre Maia Sandu și Andrei Nastase sunt tot…

- Partidul Democrat din Moldova nu este multumit de rezultatul negocierilor cu Partidul Socialistilor din Republica Moldova privind partajarea functiilor in noua coalitie de guvernare creata recent, insa, in opinia deputatului democrat Eugeniu Nichiforciuc, in urma unor exercitii de acest fel niciun politician…

- Un grup din sase deputati ai Partidului Democrat au anuntat miercuri, 19 februarie, ca parasesc formatiunea condusa de Pavel Filip. Printre acestia sunt Andrian Candu, Sergiu Sirbu si Vladimir Cebotari, cei care au detinut functiile de vicepresedinte cand partidul era condus de Vlad Plahotniuc.