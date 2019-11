Filiera mitelor pentru pensie de handicap La cei 66 de ani ai sai, Romeo Barboselu a fost gasit vinovat de luare de mita si trafic de influenta, fapte pentru care a primit o pedeapsa totala de 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare. Decizia pronuntata la finele saptamanii trecute este definitiva si este radical diferita fata de cea a primei instante, din 2018, cand Barboselu a fost achitat din lipsa de probe. „Ziarul de Iasi" a studiat dosarul in baza caruia a fost condamnat Barboselu si va pr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

