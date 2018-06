Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a afirmat într-un comunicat de presa ca președintele PSD este nevinovat. ”Decizia instanței de judecata în cazul președintelui PSD ne arata ca modul în care în România se aplica legea este înca sub influența…

- ''Decizia instantei de judecata in cazul presedintelui PSD ne arata ca modul in care in Romania se aplica legea este inca sub influenta arbitrariului. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o fapta prevazuta de un articol pentru care exista deja o decizie a CCR ca trebuie modificat pentru a fi in…

- Opinia separata a unuia dintre cei 3 judecatori, dar și amanarile repetate in pronunțarea deciziei, arata ca exista un grad ridicat de incertitudine ca aceasta hotarare de condamnare se va menține și dupa recursul din apel. Se vede in toate aceste acțiuni o regie: atacul in presa,…

- „Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata publica. Un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei si sa dicteze politica penala a statului. Pentru binele acestei tari, pentru a ramane intr-o ordine legala si morala, seful Camerei Deputatilor trebuie sa renunte…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronuța, la ora 17.45, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, in legatura cu angajarea…

- Calin Popescu Tariceanu transmite, luni dimineata, pe Facebook, ca declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de infringement impotriva Romaniei pentru nerespectarea prezumtiei de nevinovatie in dosarele penale este un semnal major dat pentru a stopa abuzurile si incalcarea drepturilor si…

- Premierul Viorica Dancila nu merge vineri la intalnirea de la Palatul Cotroceni, presedintele fiind anuntat prin cabinetul sau in aceasta dimineata. Premierul Viorica Dancila nu merge la discutiile programate pentru vineri, ora 11.00, privind mediarea BNR- Guvern. Guvernul a comunicat…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a transmis, pe pagina sa de socializare, un mesaj de Paste in care spune ca "Lumina sfanta" a Invierii "sa ne faca mai buni, mai generosi, cu inima m...