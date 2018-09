Organizațiile locale ale PSD transmit in spațiul public mesaje de unitate, in urma reuniunii Comitetului Executiv Național al partidului, de la sfarșitul saptamanii, desfașurate la Neptun. PSD Brașov transmite ca, „dincolo de discuțiile, opiniile și evaluarile diferite care mai apar intre membri ai PSD, aceștia sunt uniți. Și nimeni nu va reuși sa afecteze aceasta The post Filialele PSD au un mesaj comun: In PSD ramanem uniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .