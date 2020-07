Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic National al PNL se va reuni sambata pentru a definitiva candidaturile la alegerile locale, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, luni, la sediul din Modrogan. Anuntul sefului PNL vine in contextul in care, in ultimele zile, au avut loc discutii, cu cei de la alianta USR-PLUS, pentru…

- Biroul Politic National al PNL a fos convocat sambata pentru a valida candidatii la alegerile locale, a anuntat luni, dupa sedinta conducerii liberale, presedintele partidului, premierul Ludovic Orban, care a precizat ca este vorba despre validarea candidaturilor pentru Consiliile Judetene si pentru…

- În pline negocieri ale partidelor de dreapta cu privire la candidatii la primariile de sector din Capitala, prim-vicepresedintele PNL Rareș Bogdan spune ca liberalii au facut suficiente compromisuri și au acceptat o mulțime de lucruri, în timp ce USR vine cu noi pretenții. El i-a avertizat…

- Rareș Bogdan susține ca PNL este de departe partidul cel mai bine cotat in sondaje și deja a facut multe compromisuri pentru formarea unei alianțe și alegerea unor candidați comuni la primariile de sector și Primaria Generala a Municipiului București. "PNL, partidul aflat la guvernare și sub…

- PNL și USR-PLUS il susțin pe Nicușor Dan la funcția de primar general al Capitalei și au negociat in ultimele saptamani sa extinda colaborarea și la candidați comuni in cele 6 sectoare bucureștene. Variantele de lucru discutate pentru sectoare sunt aici. Pe scurt, s-a negociat o formula de tip 50-50,…

- Liderii PNL si USR, Ludovic Orban si Dan Barna, continua negocierile complicate pentru stabilirea candidaturilor la Bucuresti, atat la primarii, cat si pentru listele de consilieri locali. In aceasta etapa, se contureaza o intelegere privind candidaturile la primariile de sector. PMP pare sa fi fost…

- Liderul PNL Ludovic Orban s-a aratat deranjat de faptul ca USR, partid cu care susține candidatul comun la Primaria Capitalei, își tot lanseaza candidații proprii la Primariile de Sector în condițiile în care între cele doua formațiuni politice se duc discuții privind o lista…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a afirmat intr-o sedinta a partidului ca a ramas cu „un gust amar” dupa ultima intalnire cu reprezentantii USR-PLUS, potrivit Digi24. Acesta ar mai fi precizat ca PNL ar putea incheia o alianta doar cu PMP, fara USR-PLUS, in ce privesc primariile de sector ale Capitalei.