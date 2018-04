Stiri pe aceeasi tema

- Filiala PNL Maramureș, Organizația PNL Sighet va invita sambata, 21 aprilie 2018, la Simpozionul: „Gheorghe I. Bratianu, 65 de ani de la moarte”. Vor conferenția: dr. Liviu Bratescu, prof. dr. Bogdan Caranfilov, dr. Marius Oprea, conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Barlea. Program: ora 10:00 – Memorialul…

- Acum, in așteptarea celei mai importante sarbatori a creștinitații, Invierea Mantuitorului Iisus Hristos, organizația PNL Sighetu Marmației a dovedit din nou ca este o echipa cu suflet mare. Au pregatit pentru mai multe familii nevoiașe, cosul de Pasti cu acoperamant, pe care acestea il vor duce la …

- Politistii au fost sesizati ca in localitatea Sighetu Marmatiei pe strada Valea Hotarului a avut loc un accident de circulatie, soldat cu o victima, transmite ISU Maramures. Din informatiile noastre un autoturism a cazut in raul Iza in urma cu cateva minute. Din informatiile primite o persoana este…

- Comisia de Cultura a PNL denunta eșecul proiectului cultural “Centenarul Marii Unirii”. Liberalii susțin ca principalul vinovat este PSD, care s-a folosit de ocazia implinirii a o suta de ani de la Marea Unire pentru a crea noi posturi si pozitii administrative pentru clientela de partid. Comisia de…

- Organizatia judeteana a PSD Satu Mare ii sustine pe presedintele filialei Maramures, Gabriel Zetea, si pe deputatul de Bistrita - Nasaud Doina Pana pentru functiile de vicepresedinti regionali, la congresul de sambata al partidului, a declarat joi, pentru AGERPRES, presedintele filialei, Aurelia…

- Incidentul din data de 14 februarie a.c. a fost un avertisment privind nevoia luarii unor masuri suplimentare care sa vizeze schimbari majore in managementul activitații din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș. Prabușirea tavanului intr-un centru…

- In data de 28 februarie 2018, la Sala "George Enescu" a Școlii de Muzica din Sighetu Marmației, va avea loc un concert In Memoriam Monica Chifor susținut de trei foști elevi ai școlii: Aurelia Vișovan (pian), Raluca Michnea (vioara) și Cadmiel Boțac (pian). Prețul unui bilet este de 10 (zece) lei. Biletele…

- La inceputul acestei luni un barbat a sesizat Politia Viseu de Sus despre faptul ca, in noaptea de 31 ianuarie/1 februarie, persoane necunoscute i-au sustras autoturismul care se afla parcat pe strada 22 Decembrie din oras. In urma verificarilor efectuate autoturismul a fost gasit abandonat pe raza…