- Primarul municipiului Falticeni Gheorghe Catalin Coman, a facut joi un apel catre toate forțele politice de la nivel județean și național sa sprijine deschiderea noului spital din Falticeni. Intr-o conferința de presa susținuta la sediul PSD Suceava, Coman a explicat ca pentru a fi pus in funcțiune…

- Decalajul intre prezența la vot in județul Suceava și cea la nivel național s-a mai redus. Potrivit Biroului Electoral Central, la ora 16.00 in județul Suceava se consemna o prezența la vot de 34,08% in timp ce media naționala era de 35,81%. In județul Suceava s-au prezentat la urne 205.775 de alegatori…

- Pompierii din judetele Brasov, Hunedoara si Sibiu au intervenit in ultimele 24 de ore pentru limitarea si inlaturarea efectelor generate de fenomenele meteorologice periculoase. La nivel national au fost emise 29 atentionari/avertizari meteorologice care vizau intensificari ale vantului…

- Campania ,,Violenta invizibila – cauze, consecinte, solutii la violentele asupra femeilor” inițiata de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a fost premiata la Gala Tineretului din Romania, cel mai important eveniment organizat de Ministerul Tineretului și Sportului, cu scopul de a promova proiectele…

- Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, a facut astazi in cadrul unei conferințe de presa susținuta la sediul partidului un bilanț al activitații Guvernului PSD atat la nivel național cat și la nivel județean concluzionand ca guvernarea social-democrata a fost „una eficienta”.…

- Aplicatia dezvoltata de catre cei doi ieseni poate fi instalata gratuit, utilizatorul avand acces la o harta care prezinta, in timp real, mijloacele de transport in comun din Iasi. HEREITIS face apel la utilizatorii aplicatiei si la spiritul lor civic, astfel ca cei care au instalata aplicatia vor distribui…

- Ministerul Sanatatii a lansat marti, la Pitesti, cel mai amplu program de screening, din ultimii 30 de ani, pentru tuberculoza. Programul se va derula pe o perioada de cinci ani, la nivel national, si apartine unui proiect cu finantare nerambursabila prin Programul Operational Capital Uman (POCU), in…

- ALDE Dolj i-a transmis o scrisoare deschisa lui Calin Popescu Tariceanu, în care îi solicita sa anuleze decizia de dizolvare a filialei și sa îl demita pe Daniel Chițoiu. Organizația îi reproșeaza lui Tariceanu ca a ales tranzacționismul în loc de liberalism, potrivit unui…