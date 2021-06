Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul vaccinarii in Europa este ”departe de a fi suficient” pentru a se evita o resurgenta a pandemiei, in pofida unui declin al numarului de cazuri de infectare si decese in regiune, a atras atentia joi filiala europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza AFP.

- Confuzia, automultumirea si inconsecventa in combaterea COVID-19 fac ca pandemia sa fie departe de a se incheia, desi ea ar putea fi pusa sub control in cateva luni daca s-ar lua masurile sanitare adecvate, a declarat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom…

- Decizia adoptata de mai multe tari europene de a suspenda vaccinarile cu serul anti-COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca a fost supusa unei examinari aprofundate, in contextul unor ingrijorari potrivit carora aceasta masura ar putea sa submineze increderea publicului si sa intarzie eforturile…

- Un grup de siguranța pentru vaccinurile Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a declarat miercuri ca beneficiile vaccinului AstraZeneca COVID-19 sunt mai mari decat riscurile sale și recomanda continuarea vaccinarilor, relateaza Reuters. OMS a listat luna trecuta vaccinul AstraZeneca și al Universitații…