Stiri pe aceeasi tema

- Revolut, care este inregistrata la Londra, beneficiaza de consultanta din partea bancii americane de investitii FT Partners. Finantarea ar putea avea loc in vara. Revolut a refuzat sa comenteze informatia, despre care a afirmat ca este o speculatie. Compania a obtinut la inceputul anului trecut 500…

- Daca ai un cont Facebook, probabil ca ar trebui sa ai grija la informații și la protejarea datelor in viitorul apropiat. Un nou raport afirma ca un hacker a postat online informații private, inclusiv numere de telefon, zile de naștere și locații, a peste 533 de milioane de utilizatori Facebook din 106…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare, a anuntat luni ca a semnat alte 11 contracte de finantare, in valoare totala de 124 milioane lei, pentru a sprijini noua spitale si doua centre sociale in combaterea…

- In anul 2020 Chimcomplex a inregistrat o cifra de afaceri de 1,2 miliarde de lei, in scadere de la 1,27 miliarde lei in 2019. ”Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, anunta pentru 2020 un profit net de 95 de milioane de lei, cu EBITDA de 257 de milioane de…

- Compania farmaceutica franceza Servier a fost amendata pentru vânzarea medicamentului Mediator, un medicament pentru slabit care ar fi cauzat moartea a sute de oameni, relateaza dpa și BBC, potrivit Agerpres. Firma Servier trebuie sa plateasca 2,7 milioane de euro (3,17 milioane de dolari)…

- Firma franceza Servier a primit amenda pentru vanzarea medicamentului Mediator, un medicament pentru slabit care ar fi cauzat moartea a sute de oameni, relateaza Agerpres. Firma Servier trebuie sa plateasca 2,7 milioane de euro (3,17 milioane de dolari) si a fost gasit vinovata de inselaciune in forma…

- HiSky anunta relansarea curselor regulate de pe Aeroportul International Chisinau. Compania va opera zboruri catre 9 destinatii din Europa si Asia: Londra, Dublin, Istanbul, Lisabona, Frankfurt, Paris, Tel Aviv, Moscova si Sankt Petersburg. Biletele si sunt deja disponibile pe www.hisky.md si la agentiile…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghita a anuntat ca pana pe data de 5 martie va fi vaccinata persoana cu numarul un milion in Romania, fiind depasite estimarile facute initial de autoritati care isi propusesera ca la finalul lui martie sa fie imunizate 1,2 milioane de persoane.…