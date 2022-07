Stiri pe aceeasi tema

- Valul de caldura se va intensifica in Bucuresti, in perioada 24 – 28 iulie, fiind prognozate temperaturi maxime de 40 de grade Celsius, in timp ce minimele nu vor cobori sub 19 grade, conform prognozei speciale pentru Capitala emise duminica de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, duminica…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de canicula. Codul portocaliu de caldura va fi prelungit, iar temperaturile vor trece de 40 de grade Celsius la umbra, inclusiv in Capitala. Meteorologii au prelungit avertizarile meteo de canicula și disconfort termic accentuat și pentru zilele de duminica și…

- Un bucureștean a platit 30.700 de lei, circa 6.200 de euro, pentru un loc de parcare de reședința in sectorul 3, fiind cea mai mare suma platita in 2021 pentru un loc de parcare in Capitala, informeaza Spotmedia . Cele 6 primarii de sector administreaza circa 230.000 de locuri de parcare de reședința,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat duminica, 19 iunie, la Prima TV, ca „ne-a lovit razboiul din Ucraina” si ca exista o criza generala a conductelor care afecteaza lucrarile de reabilitare la sistemul de termoficare din București. Edilul a precizat ca pana in anul 2015 s-au reabilitat…

- Dupa majorarea prețului calatoriilor cu troleibuzele și autobuzule, in Capitala urmeaza sa creasca tarifele și pentru calatoria cu microbuzul. Despre aceasta a menționat edilul Capitalei, Ion Ceban. {{621817}}„In raza orașului tariful va fi de la 6 la 12 lei, in funcție de traseele și localitațile unde…

- Furtuna care s-a abatut marți seara, 14 iunie, asupra Capitalei a lasat prapad in urma, in mai multe zone ale orașului. Au fost emise avertizari nowcasting COD PORTOCALIU și ROȘU in București, fiind transmise și mesaje prin sistemul RO-ALERT. In unele cazuri, strazile s-au umplut de apa, transformandu-se…

- Mai multi copaci au fost doborati de vantul puternic in Capitala, duminica seara, ISUBIF intervenind pentru indepartarea acestora, transmite Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Bucurestenii, in alerta Prin platforma RO ALERT, a fost transmis un mesaj de atentionare locuitorilor Capitalei, fiind in vigoare un cod rosu de ploi torentiale pentru Bucuresti pana la ora 18,30.Ploile vor cumula 35 de litri pe metrul patrat. Evitati deplasarile si luati masuri de adapostire si autoprotectie,…