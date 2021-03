File din istoria romanilor: 5 carti pe care trebuie sa le citesti Istoria ne-a facut cine suntem astazi, cu ajutorul istoriei putem invata despre stramosii nostri pentru a ne putea da seama de unde venim, unde ne aflam si ce alegeri sa facem pentru viitorul nostru.



Fiind un domeniu atat de vast, gandul de a studia istoria poate fi coplesitor, insa este mult mai usor sa incepi cu studiul istoriei poporului tau, mai ales atunci cand ai la dispozitie carti despre istoria romanilor, atat pe site-urile anticariatelor online, cat si fizic, intr-un anticariat din Bucuresti, unde poti gasi unele dintre aceste volume chiar la preturi promotionale.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a explicat la Antena 3 cum se vor desfasura examenele de simulare pentru bacalaureat pentru elevii aflati in localitatile carantinate in acest moment. Peste 8000 de elevi de la 78 de licee din tara nu s-au putut prezenta astazi la examenul de simulare pentru bacalaureat,…

- Miercuri, 10 martie 2021, a murit profesorul Emil Molcuț, profesor titular al Facultații de Drept din cadrul Universitatii „Titu Maiorescu”, autor a numeroase carti si materiale de studii, in special de Drept roman si Istoria statului si dreptului roman, anunta juridice.ro. Profesor univ.…

- Facultațile de Drept din țara, printre care și cea de la Universitatea Babeș- Bolyai (UBB), susțin decizia de a exmatricula 45 de studenți „care au fraudat mai multe examene” la Universitatea din București. Facultațile de profil…

- Decanul si Consiliul Facultatii de Drept au decis sa propuna rectorului Universitatii din Bucuresti exmatricularea a 45 de studenti care au conlucrat in vederea fraudarii unor examene din sesiunea de iarna a anului I, informeaza un comunicat remis vineri de institutia de invatamant superior, in care…

- Salonul virtual al studiilor in Franța și al formarilor universitare in limba franceza din Romania va avea loc intre 25 februarie și 5 martie Institutul Francez din Romania organizeaza un nou eveniment virtual, alaturi de Campus France Romania: LE SALON VIRTUEL DES ETUDES EN FRANCE et des formations…

- O absolventa a Colegiului Național „Petru Rareș" Suceava a obținut Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu" – Opus Primum, ediția a 23-a, premiu decernat pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, de Memorialul Ipotești - Centrul de Studii „Mihai ...

- Deschiderea la Timișoara a unei filiale a Camerei de Comerț Americane in Romania, dar și amenajarea unei secții dedicate Revoluției in cadrul Muzeului Victimelor Comunismului, care se va deschide la Washington, au fost principalele subiecte discutate de președintele CJ Timiș, Alin Nica, in cadrul unei…

- Ca in fiecare an, la sfarsit de ianuarie, cand afara este frig si intuneric, Institutul Francez din Romania organizeaza editia locala a Noptilor Lecturii. Toate directiile regionale ale Institutului – la Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara – sarbatoresc lectura in toate formele ei, organizand intalniri…