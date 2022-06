Stiri pe aceeasi tema

- Facturile mari la energie electrica le-au dat de furca romanilor inca de iarna anului trecut. Iar vara aceasta vor mai baga in priza si aerul conditionat, un alt mare consumator de energie electrica. In zilele urmatoare, Romania se va confrunta cu temperaturi extrem de ridicate. Vestea buna este ca…

- Naționala feminina de volei a Romaniei și-a aflat adversara din semifinala Golden League 2022. Aceasta este Cehia, una dintre echipele care in acest an va participa la turneul final al Campionatului Mondial. Calificata in penultimul act inca de miercuri, din postura de caștigatoare a grupei C, Romania…

- Cea mai mica biblie din lumea a fost achiziționata de un timișorean. Un timișorean a achiziționat in urma cu cateva zile cea mai mica biblie din lume. Este vorba despre pastorul baptist Ionel Tuțac, cel care este posesorul celei mai mari colecții de Biblii din Romania.

- Un grup de zece țari est-europene a solicitat Comisiei Europene sa renegocieze contractele pentru vaccinurile Covid-19, arata o scrisoare consultata de Politico care face referire la o supraaprovizionare de doze și nevoia de a proteja bugetele de stat.

- Indiferent de cum ar arata o locuința, daca nu are o bucatarie, totul este in zadar. Bucataria este cea mai funcționala incapere din casa, deoarece in interiorul ei petrecem o mare parte din timpul nostru.

- Concurentii editiei Eurovision 2022 s-au lovit de o problema tehnica: scena nu functioneaza asa cum a fost proiectata, iar aceasta situatie afecteaza show-urile participantilor. Astfel, Romania, la fel ca alte tari, nu poate folosi la potentialul maxim coregrafia pregatita si astfel, reprezentantul…

- Amaruie, alba, neagra, cu lapte, cu mirodenii sau cu alune, ciocolata este o delicatesa a lumii moderne, descoperita insa in urma cu mii de ani; in Romania, istoria desertului delicios a inceput in urma cu un secol.