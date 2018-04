Mod de preparare File de peste la gratar cu cartofi gatiti la abur

Pestele se spala bine cu apa rece si se stropeste cu suc de lamaie, apoi se presara sare si se lasa apox. 30 min. asa; cartofii se curata si se taie rondele apoi se pun in tigaie care a fost unsa in prealabil cu putin ulei de masline impreuna cu ardeiul sau gogosarul taiat felii.

Pestele se prepara in tigaie tip gratar si se lasa 2-3 min pe fiecare parte.

Se serveste cald si este o mancare sanatoasa pentru intreaga familie, se poate gati si pentru copii mici.

Pofta buna!!!

Ingredientele si cantitatile…