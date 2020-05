Stiri pe aceeasi tema

- Austria cere garantii de securitate organizatorilor Formulei 1 pentru a permite desfasurarea cursei de la Spielberg, infomreaza lequipe.fr, potrivit news.ro.Pana in prezent, au fost amanate sau anulate zece etape din cele 22 de etape ale acestui sezon al Campionatului Mondial de Formula 1,…

- Pilotul britanic a fost de patru ori vicecampion mondial al Formulei 1 in perioada 1955-1961. A bifat 212 victorii in cele 529 de curse la care a luat parte de-a lungul carierei. Sir Stirling Moss este considerat in lumea motorsportului drept "cel mai mare pilot care nu a castigat titlul de campion…

- Fostul pilot britanic de Formula 1 Stirling Moos, campionul fara coroana, a incetat din viata la varsta de 90 ani, dupa o lunga maladie, a anuntat duminica sotia sa, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Considerat unul dintre cei mai mari piloti din istoria Formulei 1, Moos nu a reusit sa cucereasca…

- Stirling Moss, una dintre cele mai cunoscute figuri ale Formulei 1, a murit la varsta de 90 de ani. Pilotul britanic a fost de patru ori vicecampion mondial al Formulei 1 in perioada 1955-1961. A bifat 212 victorii in cele 529 de curse la care a luat parte de-a lungul carierei. A murit duminica la Londra,…

- Bernie Ecclestone va deveni, din nou, tata, informeaza Daily Mail. Fostul boss al Formulei 1 are 89 de ani.In aceasta vara, Bernie Ecclestone va deveni tatal unui baiat. Astfel, magnatul britanic, care va implini 90 de ani pe 28 octombrie, și sotia sa, Fabiana Flosi, 43 de ani, vor avea primul copil…

- Sapte echipe de Formula 1 vor concepe si vor produce ventilatoare medicale, care sa fie folosite in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, informeaza L'Equipe.Regrupate sub numele "Project Pitlane", team-urile Aston Martin, Racing Point, Haas, McLaren, Mercedes, Renault si Williams, toate cu sediul…

- McLaren a prezentat in aceasta saptamana noul monopost cu care va concura in sezonul 2020 al Formulei 1, in cadrul unui eveniment transmis in direct pe Youtube de la sediul central al echipei din Woking. Britanicii au decis sa pastreze și in acest an culorile tradiționale portocaliu și albastru implementate…

- Marele Premiu al Chinei este programat in 19 aprilie și este a patra etapa a sezonului 2020 al Formulei 1, insa exista șanse mari ca evenimentul sa fie amanat din cauza coronavirusului. Competiția de monoposturi electrice Formula E a amanat deja cursa programata in China in luna martir, iar autoritațile…