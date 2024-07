Stiri pe aceeasi tema

- Organele de drept din R. Moldova nu permit deocamdata repatrierea cetațeanului turc, care a fost ucis in sectorului Rișcani al municipiului Chișinau. Informația a fost confirmata de catre șefa Secției Comunicare și Protocol a IGP, Diana Fetco, care a menționat ca saptamina viitoare urmeaza sa fie efectuate…

- Fostul premier, Vlad Filat menționeaza ca fostul șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Igor Gorgan, implicat intr-un scandal de schimb de mesaje cu reprezentanți ruși, a fost numit in funcție cu sprijinul Partidului Liberal Democrta din Moldova, dar „avand toate recomandarile in acest sens,…

- Moldova - Ucraina, meci de pregatire, este programat, marti, 11 iunie, de la ora 19:00, pe Stadionul Zimbru din Chisinau, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.Moldova, care a fost mai aproape ca niciodata de accederea la un turneu final, si Ucraina, calificata cu mari emotii…

- Șeful statului Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și premierul Dorin Recean au indemnat moldovenii cu cetațenie europeana atat din Rep. Moldova, cat și din diaspora sa iasa la vot in timpul alegerilor europarlamentare, subliniind ca votul va decide soarta europeana a țarii lor.

- Focul Haric a ajuns in aceasta seara la Chișinau și este imparțit enoriașilor. Imagini de la Aeroport, unde enoriașii așteptau focul haric. Lumina Sfinta s-a aprins la ora 14:19 in Biserica Sfintului Mormint din Ierusalim, de unde a fost trimis in tari din intreaga lume, inclusiv in Moldova.

- In inima Himalayei, acolo unde varfurile inzapezite se intalnesc cu cerul, membrul grupului din Moldova - Andrei Elistratov, a desfașurat drapelele Moldovei și ale studioului de floristica XOstudioFLOWERS. Aceasta calatorie nu este doar o provocare, ci și o oportunitate de a trai momente unice, dupa…

- Cel de-al patrulea Forum național de guvernanța a Internetului va avea loc la Chișinau in zilele de 29 și 30 aprilie. In acest an, agenda include - o discuție despre aspecte cheie ale dezvoltarii infrastructurii digitale, reglementarii in era inovațiilor tehnologice, securitații cibernetice și sustenabilitații…

- Moldova și SUA au semnat un memorandum de cooperare privind securizarea rețelelor cibernetice, cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA, inaintea alegerilor din Moldova. Despre acest lucru a anunțat Ambasada SUA la Chișinau, menționind ca documentul a fost semnat de Charge d’Affaires…