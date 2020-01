Filarmonica „Transilvania” din Cluj infirmă zvonurile îmbolnăvirii muzicienilor săi cu coronavirus FOTO – Arhiva Filarmonica de Stat „Transilvania” infirma atat zvonurile ca muzicienii sai ar fi calatorit in China in cadrul unui turneu, cat si afirmatiile ca ar fi posibili purtatori ai coronavirusului, arata un comunicat. „In ultimele zile, au aparut prin presa fel de fel de informatii, care au raspandit zvonuri legate de muzicieni din Filarmonica de Stat «Transilvania» care ar fi participat, alaturi de mai multi artisti ai Filarmonicii de Stat «Banatul» si de alti artisti din alte orase, intr-un turneu in China si ca ar fi posibili purtatori ai coronavirusului chinez”, explica reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol: dej24.ro

