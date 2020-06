Filarmonica Pitești își reia activitatea Filarmonica Pitești iși reia activitatea, prin concerte in aer liber. Programul primului concert simfonic, din data de 11 iunie 2020, ora 18.00, de la Gradina de Vara Pitești (din spatele Bibliotecii Județene), dirijat de catre Tiberiu Dragoș Oprea, este urmatorul: Beethoven – 12 Contradansuri, Brahms – Dans ungar nr. 2, Brahms – Dans ungar […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

