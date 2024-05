Filarmonica Brașov pregătește evenimente pentru cei mici cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului! Saptamana aceasta, Filarmonica Brașov pregatește o serie de evenimente speciale dedicate copiilor, marcand astfel inceputul unei luni bogate in spectacole muzicale. Concert Simfonic de Ziua Internaționala a Copilului – 30 mai Pe data de 30 mai, va avea loc tradiționalul Concert Simfonic de Ziua Internaționala a Copilului, sub bagheta dirijorului invitat Paul Hoskins din Londra. Concertul va aduce pe scena 10 copii talentați de la Liceul Vocational de Muzica „Tudor Ciortea și 3 copii invitați din Marea Britanie de la Purcell School. Tinerii muzicieni vor interpreta piese de Ludwig van Beethoven,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

