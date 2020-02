Stiri pe aceeasi tema

- Ziua in care, cu 120 de ani in urma, s a nascut George Calinescu 19 iunie 1899 a fost declarata zi a Institutului de Istorie si Teorie Literara al Academiei Romane care ii poarta numele. Scriitor, profesor, publicist si teoretician al literaturii, George Calinescu 1899 1965 este o personalitate de referinta…

- Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui joi, 23 ianuarie 2020, in sala „Gheorghe Maniu”, incepand cu ora 16:00, conferința „Datoria vieții noastre”. Generație și implicare la elitele romanești in perioada moderna, susținuta de academicianul Ioan Bolovan. Evenimentul va inaugura manifestarile…

- Fiecare biografie descoperita intre copertile volumului "Armeni sub cupola Academiei Romane" reveleaza cu cata minutie publicistul constantean Simion Tavitian s a aplecat asupra surselor biografice, pentru a scoate in evidenta valoarea unor personalitati ce meritau cu prisosinta nemurite.Este si cazul…

- Publicistul Simion Tavitian reuseste in volumul "Armeni sub cupola Academiei Romane" sa retraseze traiectele unor destine, sa recompuna din piese de viata aparent neinsemnate dominantele unor vremuri revolute sau sa creioneze o proiectie insolita asupra locului si contributiei semenilor armeni de a…

- Nascut la 1 ianuarie 1955, in localitatea Santioana, judetul Cluj, academicianul Ioan Aurel Pop, presedintele Academiei Romane, a fost ales membru corespondent al Academiei Romane in noiembrie 2001, la varsta de 46 de ani. Din martie 2010 este membru titular in cadrul Sectiei de stiinte istorice si…

- Membru de onoare al Academiei Romane, filolog si politician, profesorul Gabriel Tepelea a avut o viata demna de un roman. S-a inscris in PNT in 1933, fiind apropiat de Iuliu Maniu, a stat sase ani in inchisorile comuniste, a ajuns decan al Facultatii de Filologie de la Universitatea din Pitesti si ulterior…

- Academia Romana i-a acordat cercetatorului sucevean Radu-Daniel Vatavu, de la Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor, premiul „Mihai Draganescu” in domeniul științei și tehnologiei informației. Distincția i-a fost inminata de președintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop pentru…

- 1 Decembrie nu este doar Ziua Naționala a Romaniei, ci și ziua in care s-au nascut unele dintre cele mai mari personalitați ale țarii noastre.Intr-o zi de 1 decembrie s-au nascut mai multe personalitați ale Romaniei, printre care muzicianul Johnny Raducanu, scriitorul Cezar Petrescu și teologul Andrei…