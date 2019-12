O persoana a murit in Fiji si o alta este data disparuta in urma ciclonului tropical Sarai care s-a abatut asupra acestui arhipelag din Pacificul de Sud, unde a adus vanturi puternice si precipitatii abundente, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de Reuters. Oficiul National pentru Gestionarea Dezastrelor din Fiji a anuntat ca o alta persoana a fost internata la terapie intensiva si peste 2.500 de oameni au fost stramutati in peste 70 de centre de evacuare. Specialistii se asteapta ca acest ciclon de categoria a 2-a sa nu afecteze intregul teritoriu insular din Fiji, insa meteorologii…