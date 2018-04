Fiji se pregăteşte pentru al doilea ciclon în puţin peste o săptămână Fiji se pregateste marti pentru al doilea ciclon potential devastator in putin peste o saptamana, locuitorii fiind sfatuiti de autoritati sa pregateasca kituri de supravietuire si sa fie gata de evacuare, relateaza Reuters.



Ciclonul Keni a fost catalogat marti drept o furtuna de categoria a 3-a si ar urma sa fie insotit de vanturi cu viteze de pana la 170 km/h cand va ajunge la tarm.



Parti din Fiji sunt inca curatate dupa ce ciclonul Josie a lovit in weekendul de Pasti, provocand inundatii majore care au dus la moartea a sase persoane. Multe persoane evacuate in adaposturi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inundatiile provocate de trecerea unui ciclon tropical care a adus ploi torentiale in Republica Insulelor Fiji a cauzat moartea a cel putin patru persoane dintre cele cinci care au fost luate de torenti, a anuntat luni un reprezentant al centrului pentru gestionarea dezastrelor, citat de Reuters…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise intr-un cutremur de magnitudinea de 6,7 pe scara Richter miercuri dimineata, in sudul Papuei Noua Guinee, a anuntat un oficial, relateaza Reuters conform News.ro . Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a avut loc in regiune in urma cu noua zile, soldat cu 55 de morti,…

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,7 care s-a produs la primele ore ale zilei de miercuri in regiunea montana Southern Highlands din Papua Noua Guinee, cifra amplificand bilantul deceselor in urma seismului de saptamana trecuta, relateaza Reuters, conform…

- Atacurile intense desfasurate de catre fortele guvernului sirian si aliatii sai au provocat moartea a cel putin 94 de persoane in regiunea Ghouta de Est in decurs de 24 de ore, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, relateaza site-ul agentiei…

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 75 au fost ranite, vineri, în urma unui atac cu bomba comis asupra unei moschei din orasul Benghazi, aflat în partea estica a Libiei, au informat sursele medicale, relateaza site-ul agentiei Reuters. În urma cu doua…

- Cel putin doua persoane au murit si alte zeci au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit la un hotel din centrul orasului Praga, a anuntat politia ceha, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel, din apropiere de raul Vltava si aproape de teatrul…

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC. Doar cinci pasageri au reusit sa iasa din vehicul, mai arata…