Fiji: Echipe de salvare, mobilizate pentru a veni în ajutorul victimelor ciclonului Yasa Echipe de salvare au fost mobilizate sambata pentru a veni in ajutorul locuitorilor arhipelagului Fiji devastat de ciclonul Yasa, care a facut cel putin patru morti si daune estimate la sute de milioane de dolari, relateaza AFP. Decesul unui barbat in varsta de 45 de ani si cel al unui bebelus de trei luni au fost confirmate si alte doua corpuri au fost gasite, potrivit directorului Biroului pentru Gestionarea Dezastrelor Naturale din Fiji, Vasiti Soko. Un barbat in varsta de 70 de ani a murit dupa ce acoperisul casei sale a fost luat de vant si bucati de lemn l-au lovit in zona capului. Bilantul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

