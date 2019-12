Aproape 2.000 de persoane s-au refugiat in adaposturi de urgenta, iar un barbat a fost dat disparut dupa ce a fost luat de o viitura provocata de ciclonul tropical Sarai care a lovit sambata arhipelagul Fiji, informeaza AsiaOne si The Business Times, care citeaza AFP. Directorul Biroului pentru Situatii de Urgenta, Vasiti Soko, a sfatuit localnicii si miile de turisti din Fiji sa se adaposteasca si sa nu isi riste viata in conditiile in care ciclonul Sarai, insotit de ploi abundente si vant puternic, a lovit tara insulara situata in Pacificul de Sud. Cu rafale de pana la 150 de kilometri la ora,…