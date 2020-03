Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, si organizatia neguvernamentala Code for Romania au lansat, luni, 16.03.2020, platforma online COVID-19 Stiri Oficiale (stirioficiale.ro). „Operationalizarea Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei si digitalizarea Secretariatului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca a alocat o linie telefonica suplimentara ce poate fi apelata de catre cetatenii romani din strainatate care se confrunta cu situatii dificile, in vederea identificarii de solutii pentru revenirea in tara.

- Consiliul Judetean Constanta a lansat o campanie de informare cu privire la masurile de prevenire a infectarii cu virusul COVID 19.Reamintim ca, la nivelul judetului Constanta a fost confirmat un caz de infectare cu coronavirus. Este vorba despre un barbat de 52 de ani, din Constanta. Barbatul infectat…

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, a anuntat pe Twitter ca in cursul zilei de astazi vor fi examinate masurile recente anuntate de presedintele american Donald Trump cu privire la suspendarea timp de 30 de zile a deplasarilor in SUA din statele incluse in spatiul Schengen, potrivit…

- La nivelul Institutului Național de Sanatate Publica din subordinea Ministerului Sanatații a fost operaționalizata linia TELVERDE destinata cetațenilor care doresc informații legate de prevenirea infectarii cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Conform Grupului de Comunicare strategica, cetațenii care…

- Noul tip de coronavirus a provocat o isterie in masa la nivel global. Frontiere inchise, magazine golite, oameni panicati. Si Moldova este sub cod galben de alerta, iar autoritatile statului ne asigura ca monitorizeaza situatia si au totul sub control.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, avand in vedere comunitatea numeroasa de cetateni romani din regiunile afectate, la nivelul Ambasadei Romaniei la Roma a fost constituit un task force care se afla in legatura constanta cu Protectia Civila Italiana si alte autoritati italiene cu atributii…