- Carmen Simionescu, pe numele de scena Karmen, este una dintre cele mai tinere mamici-vedeta din Romania. La numai 21 de ani, artista a luat o pauza din muzica pentru a o crește pe fetița sa, Sofia.

- Mihai Morar și soția lui, Gabriela, sunt de 13 ani impreuna și au trei copii. Cei doi au descoperit secretul unei casnicii fericite, iar prezentatorul de televiziune a dezvaluit, pentru Libertatea, care sunt regulile dupa care se ghideaza in mariaj. Mihai și Gabriela au doua fete, gemene, pe nume Mara…

- Mihai Morar și soția lui, Gabriela, sunt de 13 ani impreuna și au trei copii, plus o viața profesionala cat se poate de solicitanta. Cei doi au gasit rețeta perfecta de conviețuire și ne-au marturisit regulile dupa care se ghideaza casnicia lor. Prezentatorul TV susține ca relația perfecta pe care o…

- Cum i-a prins sfarșitul de an pe Mihai Bobonete, Bobița din ”Las Fierbinți”, și familia sa? Actorul de la PRO TV a fost in culmea fericirii. Bobița din ”Las Fierbinți”, ipostaza inedita alaturi de familia sa Drumuri, show-uri, filmari, insa puțin timp pentru cei dragi. Mihai Bobonete, actorul care il…

- Mihai Morar este cunoscut de publicul larg fiind prezentator TV sau Dj la Radio, insa acesta are un talent cu totul deosebit, scrie versuri. Da, ați auzit bine! Cu ocazia zilei sale de nume, Mihai a avut parte de o surpriza de proporții. Una dintre poeziile sale s-a transformat in piesa

- Mihai Morar și soția lui, Gabriela, iși maresc numarul impresionant de fini. Prezentatorul emisiunii “Rai, da’ buni” și asistenta sa, Elena Marin, vor deveni rude, respectiv naș-fina. Asistenta lui Mihai Morar se așaza la casa ei. Elena Marin și-a dorit ca șeful ei sa o cunune. Tanara și-a luat inima…

- Prezentatorul de televiziune Mihai Morar și-a aniversat gemenele, Mara și Cezara. Cele doua au implinit 11 ani. De ziua de naștere a fiicelor sale mai mari, Mihai Morar a transmis, pe contul sau de socializare, un mesaj plin de emoție. "In lumea asta cu rai și buni, eu traiesc de 11 ani doua minuni.…

- Zi importanta in familia lui Mihai Morar! Prezentatorul i-a urat mamei sale "La multi ani" in direct la "Rai Da Buni", acolo unde, de altfel, a si transmis un mesaj din care nu putem sa intelegem decat ca o iubeste enorm si ca este recunoscator pentru ce are.