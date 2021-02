Fiicele lui Diego Maradona au fost audiate. Cazul morții fotbalistului e complex Doua dintre fiicele fotbalistului Diego Maradona au fost chemate sa dea declarații in dosarul de omor din culpa deschis dupa moartea tatalui lor. Cele doua dintre cele cinci fete ale lui Maradona au fost audiate in cadrul anchetei deschisa de procurori pentru a se determina daca pot fi retinute responsabilitati legate de cazul decesului starului argentinian, din noiembrie 2020. Ancheta se concentreaza in jurul a sapte persoane banuite de eventuale neglijente sau imprudenta in tratarea fostului numarul 10 al Argentinei, decedat din cauza unei probleme cardiace, potrivit AFP. Giannina, 31 ani, si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

