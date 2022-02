Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, miercuri, la Antena 3, ca CGMB se pregatește sa dubleze prețul gigacaloriei in București. Fostul primar al Capitalei a avertizat ca tariful local a fost aprobat de ANRE, urmand sa fie aprobat și de consilierii din Consiliul General al Municipiului București.…

- Tatal Raisei, fetita de 11 ani care a murit dupa ce un politist a lovit-o cu masina pe trecerea de pietoni, a declarat, duminica, la Antena 3, ca spera ca autoritatile din Romania sa isi faca datoria in acest caz. ”A fost greu, a fost foarte greu. (…)Suntem in ianuarie si ar trebui sa fie […] The post…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca este “consternat” de moartea fetiței care a fost lovita, pe trecerea de pietoni, alaturi de colega sa, de o mașina a Poliției și cere o ancheta rapida. “Am aflat cu tristețe despre tragicul accident rutier in care o fetița și-a pierdut viața, astazi, in București, dupa…

- Ioana Theodoru Serviciul Roman de Informații iși ia masuri de precauție pentru un an care se anunța dificil, avand in vedere crizele care amenința Romania: cumpara hartie igienica in valoarea de peste 2,2 milioane de lei (peste 440.000 de euro), la care se adauga TVA. Achiziția este facuta de U.M.0929…

- Un criminal periculos a fost prins, miercuri, de polițiștii din București. Barbatul, cetațean francez, in varsta de 35 de ani, era urmarit internațional la solicitarea autoritaților spaniole, pentru infracțiunea de omor, potrivit Antena3. Polițiștii Direcției de Investigații Criminale – Serviciul Urmariri…

- Compania americana Philip Morris International a anunțat investiții de peste 100 de milioane de dolari in Romania, in anii 2022 și 2023. Fondurile sunt destinate dezvoltarii capacitatilor de productie a consumabilelor pentru produsele fara fum pentru piata interna si externa. Cel mai mare producator…

- Poliția din Scoția a platit despagubiri de 1 milion de lire sterline, adica aproape 1,2 milioane de euro familiei unei femei care a murit intr-o mașina implicata intr-un accident de circulație. Polițiștii nu au intervenit timp de trei zile și au lasat femeia in autoturism. Conform The Guardian, un fermier…