- Andreea Balan a plecat in vacanța alaturi de cele doua fetițe, Ella și Clara, pe care le are impreuna cu George Burcea. Ei bine, se pare ca, deși doar ce au ajuns in Dubai, cele trei se distreaza de minune, iar cele doua fetițe sunt extrem de entuziasmate și uluite de locurile de poveste pe care le…

- Alex Bodi este unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din Romania, iar toata lumea știe ca a trait o frumoasa și totodata furtunoasa poveste de dragoste cu Iulia Salagean. Din dragostea lor nemarginita altadata, care a luat sfarșit ulterior, a venit pe lume o fetița pe nume Selena. Iata cum ii calca…

- Partidul Popular austriac (OVP, conservator) l-a desemnat vineri drept nou presedinte pe ministrul de Interne Karl Nehammer, care devine astfel viitorul cancelar, dupa demisia lui Sebastian Kurz, relateaza AFP. ”Eu am fost desemnat azi, in unanimitate de catre conducerea OVP, in functia de…

- Andreea Balan este fara dar și poate o mama cat se poate de devotata și implicata in creșterea celor doua fetițe pe care le are. Ei bine, pe langa faptul ca se preocupa mereu de educația și creșterea lor, artista este destul de indulgenta, astfel ca deseori le lasa sa faca ceea ce iși doresc. Recent,…

- Coreenii de la Samsung au anuntat mai multe solutii pentru masini, in frunte cu un modem 5G, care promite viteze de download de pana la 5,1Gbps, conform news.ro Pentru ca masinile calca pe urmele smartphone-urilor in materie de conectivitate, folosirea unor modemuri 5G pentru transferul de…

- Bianca Dragușanu a dat un interviu in care a vorbit despre fiica ei, dar și despre sentimentele care o incearca de cand a devenit mama. Vedeta se simte fericita și ține sa ii mulțumeasca divinitații pentru tot ceea ce traiește din momentul in care a nascut-o pe fiica ei, Sofia. Cele doua au o relație…

- Alejandro Palop, fiul lui Andres Palop (48 de ani), fostul portar al Sevillei, a reușit sa reproduca performanța care l-a facut celebru pe tatal sau. Tanarul portar a marcat in minutul 90 un gol decisiv pentru echipa la care evolueaza. Alejandro Palop e tot portar și evolueaza la echipa de tineret a…

- Tanarul suspect de crima care a evadat din arestul preventiv al IPJ Dolj a fost filmat inainte sa dispara. Pe camerele de supraveghere exista imagini cu el pe strada, printre trecatori, iar polițiștii incearca sa afle unde ar fi putut fugi.