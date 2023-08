Stiri pe aceeasi tema

- Oana, fiica soților morți in urma exploziei de la Crevedia, spune ca ea și soțul sau au fost agresați de polițiștii care au insoțit-o in curtea parinților sai. Ba chiar, soțul ei s-a ales și cu dosar penal. Intre timp IPJ Dambovița a transmis, miercuri, ca a deschis o ancheta interna. Imagini din curtea…

- IPJ Dambovița face verificari dupa ce fiica soților care au murit in explozia de la Crevedia a susținut ca a fost agresata de polițiști. Reprezentanții IPJ Dambovița anunța ca celor doi li s-a permis sa intre in gospadaria soților decedați pentru a lua documente și a hrani animalele din curte. Ei au…

- Un barbat si o femeie au fost insotiti de un politist la un imobil din zona unde au avut loc exploziile de la Crevedia, iar barbatul ar fi folosit in mod nepermis telefonul mobil in zona in care au loc cercetari, devenind recalcitrant atunci cand i s-a atras atentia, informeaza, miercuri, Inspectoratul…

- Nu mai știe ce sa faca sau ce sa zica președintele CJ Dambovița dupa nenorocirea care i-a cazut pe cap. Corneliu Ștefan a precizat și el, la fel ca primarul din Crevedia, ca instituția pe care o conduce nu are competențe in acest domeniu. Politicianul spune, citat de Agerpres, ca a fost informat despre…

- La data de 26 august 2023, in localitatea Crevedia din județul Dambovița s-au produs mai multe explozii la o stație GPL, eveniment soldat cu 58 de victime, dupa cum urmeaza: 8 victime dupa prima explozie, dintre care 1 persoana decedata (infarct, fara arsuri) și 7 persoane ranite ( 3 cu arsuri transportate…

- Parchetul General a preluat dosarul exploziei care a avut loc in localitatea dambovițeana Crevedia și efectueaza cercetari in rem sub aspectul savarșirii infracțiunii de distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru, potrivit unui comunicat transmis duminica, 27 august.Cercetarile se desfașoara…

- Bogdan Despescu (MAI), detalii dupa exploziile de la Crevedia: Cu ce va ajuta Poliția Romana ancheta penalaChestorul Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI, a anunțat masurile care au fost dispuse la nivelul Poliției Romane pentru a ajunta ancheta penala in cazul exploziilor de la Crevedia, Dambovița.…

- Bilanțul victimelor crește dramatic la Crevedia dupa cea de-a explozie de la stația GPL. Potrivit informațiilor transmise de Guvernul Romaniei, numarul victimelor a ajuns la 46. In același timp, exista și o persoana decedata, dupa ce ar fi facut infarct. Persoanele ranite, intre care opt intubate, au…