Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce inca actualul ei soț, Culița Sterp, a declarat ieri ca o vrea inapoi atat el, cat și familia lui și ca ii este dor de ea. De partea cealalta, insa, nu mai exista șansa de impacare. Carmen a facut totul clar printr-un mesaj postat pe o rețea de socializare. „Eu si sotul meu am avut o relatie…

- Un tanar de 28 de ani, din Bumbești-Jiu, a murit, luni, in Olanda, in condiții deocamdata necunoscute. Familia lui Rafael Angelo Vulpe, „Rafyka Angelo”, așa cum era cunoscut de prieteni pe Facebook, are acum nevoie de bani pentru repatriere. Prietenii și rudele au lansat pe rețeaua…

- Nidia Moculescu si-a pierdut cainele. Fiica lui Horia Moculescu a postat un mesaj trist pe contul de socializare, in care iși exprima durerea. “Iti multumesc ca mi-ai fost cel mai bun prieten. Cel mai om, dintre toti oamenii pe care i-am cunoscut. Te-am iubit, te iubesc si te voi iubi mereu. Iti aloc…

- Florin Salam a trecut prin momente emoționante in weekend. Fiica acestuia, in varsta de 17 ani, a spus „Da" in fața Starii Civile. De acum, Betty Salam este in mod oficial soția lui Catalin Vișanescu, tatal copilului pe care aceasta urmeaza sa-l aduca pe lume. De la nunta nu a lipsit nimic. De…

- Fiica lui Florin Salam, Betty, in varsta de 18 ani, s-a casatorit civil cu cu Catalin Vișinescu, vineri. Cei doi tineri vor deveni in curand și parinți astfel ca au decis sa faca pasul cel mare mult mai devreme decat au planuit. Alaturi de ei le-au fost prietenii și familia.

- O familie de romani care traia in Marea Britanie a fost gasita moarta intr-o garsoniera din Rovinari, județul Gorj. Rudele celor doi soți nu iși pot reveni din șoc. Marius (39 de ani), Dana (32 de ani) și fetița lor (12 ani) au murit intoxicați cu monoxid de carbon, cel mai probabil, de la un boiler…

- Adolescenta de 14 ani din Șinca Noua, data disparuta luni, a fost gasita aseara. Fata se afla in Constanța, acolo unde a plecat sa se intalneasca cu un baiat pe care l-a cunoscut pe o rețea de socializare, potrivit FagarasulTau. „Datorita șefului IJP Brașov și a echipei sale, precum și a acțiunilor…

- Andrei Iordache, presupusul baiat al celebrului designer, s-a insurat in mare secret cu aleasa inimii sale. Nunta a avut loc weekend-ul trecut, insa, recent au aparut imagini de la fericitul eveniment. Mirele și mireasa lui au fost la inalțime și i-au emoționat pe invitați cand au performat primul dans…