Stiri pe aceeasi tema

- Vloggerul din Romania Cosmin Avram, care a venit in Moldova, pentru a vedea „cea mai saraca țara din Europa”, a vizitat și Transnistria. Alaturi de iubita sa, acesta a ajuns in centrul Tiraspolului, precum și la piața din oraș și a incercat sa discute cu mai multe persoane, pentru a afla cum este viața…

- Din cauza grevei transportatorilor polonezi care au blocat granița polono-ucraineana, a crescut brusc importanța rutelor alternative spre și dinspre Europa - prin Slovacia, Ungaria, Romania și Moldova. La inceputul lunii noiembrie, transportatorii polonezi, care protesteaza impotriva unei „concurențe…

- Mircea Geoana, avertisment important pentru Armata Romana. In contextul crizelor din lumea, secretarul adjunct al NATO a vorbit despre un posibil razboi in Europa. Oficialul a transmis un mesaj clar romanilor și a dezvaluit ce crede despre soarta țarii noastre. Ce spune Mircea Geoana despre un posibil…

- John Voight nu mai vede nicio raza de speranța in ceea ce privește impacarea cu fiica sa, Angelina Jolie. Actorul de 84 de ani a taxat-o dur pe aceasta, fiindca nu ar vedea gloria și adevarul lui Dumnezeu .

- Dupa o perioada de pregatiri și investiții, Corpul Multinațional de Sud-Est intra in funcțiune, transformandu-se intr-o structura operaționala NATO. Aceasta este o veste excelenta pentru regiune, mai ales in contextul tensiunilor geopolitice din Europa de Est. Comandantul Dragoș Dumitru Iacob transmite…

- Atacul brutal lansat de gruparea Hamas asupra Israelului a venit chiar de ziua lui Vladimir Putin. Un șoc atat de mare in Orientul Mijlociu a fost probabil o surpriza placuta pentru un președinte al Rusiei a carui prioritate strategica este sa distraga atenția Occidentului și sa reduca sprijinul pentru…

- Apel neobisnuit la 112. Un barbat din Olanda a sunat la serviciile de urgenta romanesti sa anunte ca fiica lui ar urma sa se sinucida. Tatal ingrijorat nu stia limba romana iar in interventie au fost implicati operatori din Romania, Olanda si Moldova. Un detaliu dintr-o fotografie a scos la iveala locatia…

- In data de intai septembrie 2023, in cele 150 de instituții de invațamant publice și private din Chișinau, au fost inmatriculați in total 102.645 de elevi, cu 3.425 elevi mai mulți, in comparație cu anul precedent. 806 dintre aceștia sunt copii refugiați in Moldova de razboi.