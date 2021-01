Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Tanase, fiica unei paciente internate la Institutul Matei Balș, a declarat ca, in urma cu o saptamana, a dus o aeroterma in salonul mamei sale. „In urma cu o saptamana, pentru mama mea am dus o aeroterma la etajul 3, pavilionul 5, camera 17. Mi-au spus ca asta e situația, nu au caldura. Au verificat…

- Fiica unei paciente care era internata la Institutul Matei Balș, unde vineri dimineața a izbucnit un incendiu violent in urma caruia patru persoane au murit, a contrazis informațiile transmise de autoritați ca in spital nu erau probleme cu caldura. Femeia a declarat ca i-a dus mamei ei o aeroterma in…

- Numarul celor care și-au pierdut viața in incendiul de la Institutul Matei Balș a ajuns la 5. Potrivit Antena 3, trupul carbonizat al unei persoane a fost descoperit cu cateva momente in urma. Situția a fost atat de grava, incat pacientul nu a fost identificat in prima faza. Potrivit unor surse ale…

- Actorul Toni Grecu, fondatorul trupei Divertis, este internat cu infecția COVID la Institutul Matei Balș. Soția acestuia, a explicat pentru Libertatea care este starea de sanatate a actorului, infirmand știrea ca este tratat in Secția ATI. Soția artistului, Cristina Grecu, a lamurit in ziarul Libertatea…

- Femeia care a murit, miercuri, dupa a fost impușcata de poliție in sediul Congresului SUA, la Washington, este Ashli Babbitt, veteran al razboiului din Irak si o sustinatoare a presedintelui Donald Trump. Babbitt a fost printre primii intrați in Capitoliu in timp ce Senatul si Camera Reprezentantilor…

- Medicul Adrian Marinescu, specialist in boli infectioase la Institutul Matei Bals din Capitala, a facut cateva clarificari pentru DC NEWS cu privire la vaccinul anti-COVID. Doctorul a explicat ce se intampla daca o persoana se infecteaza cu SARS-CoV-2 intre cele doua doze de vaccin si daca a doua doza…

- Un medic de la Institutul Matei Balș, primul vaccinat din Romania, vorbește despre importanța și beneficiile imunizarii anti-COVID. Doctorul Catalin Apostolescu, primul medic din Romania care s-a vaccinat impotriva virusului SARS-CoV-2, era de garda la Institutul Matei Balș atunci cand a fost adus…