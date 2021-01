Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Tanase, fiica unei paciente internate la Institutul Matei Balș, a declarat ca in urma cu o saptamana a adus in salonul mamei sale o aeroterma. Potrivit primelor informații din ancheta, o prima ipoteza privind cauza incendiului de la ”Matei Balș” este utilizarea unei aeroterme. ”Mama mi-a spus…

- Imagini dramatice de la tragedia produsa vineri dimineața la Institutul “Matei Balș” din Capitala au fost publicate pe rețelele de socializare. Dimineața CUMPLITA la BALȘ! Au murit oameni in INCENDIU Jurnalistul Pro TV Alex Dima a primit o fotografie tulburatoare de la acest incendiu, in urma…

- Antena 3 a prezentat in exclusivitate marturia unei femei care locuiește in apropierea Institutului. Aceasta spune ca s-a auzit inițial un zgomot foarte mare, dupa care totul s-a umplut de fum. Efectele pozitive ale pandemiei: DA! Exista! „Am auzit galagie, au strigat! Daca eu de la 5 m-am sculat…

- Mihaela Tanase, fiica unei paciente internate la Institutul Matei Balș, a declarat ca, in urma cu o saptamana, a dus o aeroterma in salonul mamei sale. „In urma cu o saptamana, pentru mama mea am...

- Sotia artistului a declarat ca Toni Grecu era intr-un salon de la etajul 2. „Toni este evaluat acum de medicii de la Spitalul Sfantul Pantelimon. Nu știu care este exact starea lui. Știu doar ca incendiul a avut loc la parter, iar Toni se afla intr-un salon de la etajul doi”, a declarat pentru Libertatea Cristina…

- Un incediu a izbucnit, vineri dimineața, la Institutul „Matei Balș” din Capitala, patru pacienți au decdat și 102 cu COVID-19 au fost evacuați. Focul a fost stins de pompieri, insa trei persoane au fost gasite carbonizate, iar a patra a decedat deși s-a incercat resuscitarea acesteia. La sosirea pompierilor,…

- Incendiul izbucnit vineri dimineata la Institutul "Matei Bals" din Capitala a fost lichidat, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "Nu mai avem alte persoane in stare critica", a precizat seful DSU. Potrivit acestuia, "ramane problema in mana celor care vor…

